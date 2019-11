ŚLUBOWANIE POLICJANTÓW I ŚWIĘTO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ Data publikacji 14.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj pomorscy policjanci i pracownicy Policji uczcili Narodowe Święto Niepodległości. Była to wyjątkowa okazja do wręczenia funkcjonariuszom m.in. odznak „Zasłużony Policjant” i nagród motywacyjnych Komendanta Głównego Policji za osiągniecia w pracy, ponieważ tego dnia obchodzony jest także Dzień Służby Cywilnej, w którym podkreślana jest rola pracowników Policji w administracji państwowej. Z tej okazji komendant wojewódzki złożył pracownikom Policji najserdeczniejsze życzenia satysfakcji z pracy i spełniania zawodowych aspiracji.

11 listopada przypada 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W 1918 roku, po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. To najważniejsze święto państwowe. Dla wielu Polaków to dzień zadumy nad historią i okazja do wyrażenia uczuć patriotycznych.

W czasie dzisiejszych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przy ul. Biskupiej wręczone zostały m.in. srebrna i 6 brązowych odznak „Zasłużony Policjant”. Dyrektor Zakładu Karnego w Czarnem płk. Wojciech Brzozowski odebrał przyznany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązowy Medal za Zasługi dla Policji.

Nagrody Komendanta Głównego Policji otrzymało także kilkudziesięciu pracowników cywilnych Policji, za szczególne osiągnięcia w pracy oraz ponadprzeciętne zaangażowanie w realizację zadań.

Komendant wojewódzki wręczył ponadto nagrody rzeczowe za jubileusz 20. i 30-lecia służby lub pracy w resorcie.

Obchody 11 Listopada połączono także ze Ślubowaniem nowych policjantów. „Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia” - te słowa roty ślubowania wypowiedziało 33 nowo przyjętych funkcjonariuszy. Ślubowanie przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosław Rzymkowski, który podkreślił, jak trudna i odpowiedzialna jest służba w Policji. Życzył wszystkim funkcjonariuszom sukcesów zawodowych oraz szybkich awansów. Rodzinom nowych stróżów prawa życzył natomiast zrozumienia dla trudów tego zawodu.

Podczas procedury kwalifikującej do służby w Policji kandydaci musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale także doskonałym zdrowiem i kondycją fizyczną. W najbliższych dniach trafią na szkolenie podstawowe w szkole Policji, gdzie zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania słów złożonej przysięgi. Będą uczyć się m.in. podstawowych przepisów prawnych, obchodzenia z bronią i technik interwencji. Następnie wrócą do swoich macierzystych jednostek.

Wszystkim zgromadzonym policjantom i pracownikom Policji Komendant Wojewódzkiego Policji w Gdańsku pogratulował oraz podziękował za dotychczasową służbę i pracę. Uroczystość swoją obecnością uświetnił Wicewojewoda Pomorski – p. Mariusz Łuczyk oraz Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st.brygadier Piotr Socha i Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kmdr Andrzej Prokopski.